Funai abre oportunidades para estagiários no Pará

Interessados podem se inscrever no período entre os dias 8 e 19 de março de 2017, no site da empresa organizadora.

Para jornada de 20h semanais, o estagiário de nível superior terá direito à bolsa no valor de R$ 364,00, e o de nível médio no valor de R$ 203,00. Para jornada de 30h semanais, o de nível superior receberá R$ 520,00, e o de nível médio de R$ 290,00. Todos receberão auxílio transporte de R$ 6,00 por dia.

As oportunidades de estágio remunerado são para estudantes de nível médio, médio/técnico e superior, com lotação em diversos municípios brasileiros. No Pará, os selecionados preencherão vagas em Altamira, Marabá, Itaituba e Redenção.

