Funai abre vagas de estágio para estudantes de nível médio e superior de todo o Brasil

Inscrições ficarão abertas até o dia 04 de janeiro de 2019 (Foto: Divulgação/FUNAI)

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) abriu inscrições para o programa de estágio que visa o preenchimento de vagas e mais cadastro reserva para as unidades localizadas em diversas cidades do Brasil. Acompanhe o edital!

Os selecionados serão convocados conforme a necessidade do órgão, respeitada a ordem de classificação na seleção. O edital de abertura foi divulgado no Diário Oficial da União.

Do total das vagas oferecidas, 10% serão reservadas para os candidatos deficientes e 30% aos negros. O estágio não cria vínculo empregatício, com prazo máximo de 2 anos.

Podem participar da seleção, os alunos matriculados e que estejam frequentando efetivamente o curso de nível médio ou superior em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação. A FUNAI oferece bolsa estágio nos valores entre R$ 203,00 e R$ 520,00 mais o auxílio-transporte, no valor diário de R$ 6,00, por carga horária de trabalho de 20 ou 30 horas semanais.

Para os estudantes de nível médio e técnico, as oportunidades são destinadas aos cursos de técnico em administração, técnico em informática, técnico em agropecuária, técnico em meio ambiente, técnico em redes de computadores, técnico em secretariado, técnico em contabilidade, técnico em recursos humanos, entre outros citados no edital.Já para os candidatos de nível superior as vagas serão voltadas aos graduandos em administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciência da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, entre outros cursos.

Os interessados poderão se inscrever até às 16 horas do dia 04 de janeiro de 2019, no site oficial da organizadora do certame. Não haverá taxa de inscrição.

(DOL Concursos)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com