Funai marca reunião com índios Munduruku para liberação dos reféns

Representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Distrito Sanitário Especial Indígena (Disei) e o dono da empresa responsável de construir um posto de saúde na aldeia Teles Pires, na divisa do Pará com o Mato Grosso, se comprometeram de se reunirem com os índios da etnia Munduruku na quinta-feira (27) para tratarem da liberação dos seis reféns e falar sobre a construção do posto de saúde que está atrasado.

Desde segunda-feira (17), índios Munduruku protestam contra o atraso na construção do posto de saúde da aldeia, que deveria ficar pronto neste sábado (22), mas de acordo com os indígenas, nada ainda foi feito.

Por conta da insatisfação, um engenheiro e cinco operários da empresa responsável pela construção do posto de saúde foram feitos reféns. As lideranças indígenas estiveram reunidas com a comunidade nesta quinta-feira (20) para decidir o futuro dos reféns até a data da reunião.

Por G1

