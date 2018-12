Funai pede reforço do Exército após ataque a base de proteção a índios isolados no Amazonas

Foto: Reprodução / Amazônia na Rede – A Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitou reforço da Polícia Militar do Amazonas e do Exército depois que homens armados atacaram uma base de proteção a índios isolados da Terra Indígena Vale do Javari, nas proximidades da fronteira do estado com o Peru. O ataque ocorreu na madrugada de sábado (22).

Segundo informações da Agência Brasil, a entidade relatou que homens não identificados alvejaram um flutuante da fundação e trocaram tiros com PMs que participavam de uma operação de rotina para coibir a ação ilegal de caçadores e pescadores.

A Funai aponta que o local concentra o maior número de povos indígenas isolados da região. Pelo menos 17 grupos diferentes de índios isolados já foram registrados no interior da terra indígena, sendo assim, essa pode ser a maior concentração de grupos isolados em uma mesma reserva.

Fonte BN

