Função secreta revela há quanto tempo o celular está ligado; descubra

Informação está no item “Tempo de atividade”, localizado nas Configurações do sistema Android

Como a vida moderna está bem dependente dos celulares, é compreensível que os usuários raramente desliguem os aparelhos, fazendo recargas seguidas de recargas. Mas você tem uma real noção sobre há quanto tempo seu smartphone está ligado?

De acordo com o Techtudo, um recurso “escondido” diz há quanto tempo o celular está em atividade continua. Descubra esta contagem com o passo a passo abaixo:

1. Entre nas Configurações e toque em Sistema.

2. Selecione o item Sobre o dispositivo.

3. Escolha a opção Status.

4. Neste menu, você pode conferir diversos dados sobre o celular. Mais saiba o item Tempo de atividade, localizado no fim da lista, é o que informa há quanto tempo o dispositivo está ligado.

