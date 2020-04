Funcionária encontra corpo de patrão esfaqueado no banheiro em MT

Pedro Antônio Marcante, 63 anos, foi encontrado no banheiro da propriedade rural em que morava com diversas facadas no braço, costela e pescoço.

Pedro Antônio Marcante, 63 anos — Foto: Arquivo Pessoal

O corpo de um idoso foi encontrado por uma funcionária nesse sábado (25) em Castanheira, a 780 km de Cuiabá.

Pedro Antônio Marcante, 63 anos, foi encontrado no banheiro da propriedade rural em que morava com diversas facadas no braço, costela e pescoço. Ele também estava com um fio de luz enrolado no pescoço.

Conforme a Polícia Civil, a secretária de Saúde de Castanheira comunicou a morte da vítima, ocorrida em um sítio no Terceiro Assentamento.

Segundo o boletim de ocorrência, uma funcionária da vítima chegou ao local e estranhou as porteiras abertas e ao entrar na casa percebeu que as portas também estavam abertas, quando viu a vítima caída no banheiro.

Peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e policiais civis foram ao local para os procedimentos investigativos.

Por Flávia Borges, G1 MT

27/04/2020 14h39

