Funcionárias são obrigadas a beijar patrão na boca

Uma medida tomada por uma cervejaria chinesa está causando polêmica e revolta em todo o mundo, após ser divulgado que o chefe da empresa obriga as funcionárias a beijarem a boca dele todas as manhãs.

Uma rede de televisão do distrito de Tongzhou mostrou as imagens das trabalhadoras, em fila, sendo beijadas pelo patrão. Em entrevista, ele afirmou que teve a ideia durante uma viagem aos Estados Unidos, e que aplica a medida como uma forma de criar uma ligação mais próxima com as funcionárias.

Ele ainda afirma que as trabalhadoras gostam da atitude, e que algumas “sentem falta” quando não o beijam.

Apenas duas trabalhadoras se desligaram da empresa desde que o chefe implementou a prática.

(Com informações do R7)

