Funcionário da Cosanpa é preso suspeito de furtar material elétrico

(Foto: Ascom / Cosanpa) – Na noite de segunda-feira (20), um funcionário da Companhia de Saneamento do Pará foi preso em flagrante por furto, ao sair do local de trabalho transportando material pertencente à Cosanpa de forma irregular.

Na tarde do último dia 18 de abril, um dos funcionários da Companhia constatou que o local onde estavam cabos elétricos havia sido arrombado e parte do material havia sido furtado. O caso foi registrado na Delegacia do Marco e, imediatamente, a Polícia Civil iniciou a investigação.

Por volta das 19h de segunda, o funcionário suspeito foi abordado pela polícia, na Avenida João Paulo II, e no carro dele foram encontrados cerca de 200 metros de cabos elétricos. O prejuízo foi de pelo menos R$ 100 mil à Cosanpa, já que os cabos foram danificados.

(Foto: Ascom / Cosanpa)

Os cabos elétricos são comprados em bobinas com metragem pré-definida para ligações elétricas nas subestações próprias da Companhia. Se forem danificados, perdem a segurança de funcionamento e não podem ser utilizados. Para facilitar o transporte do material furtado, os cabos foram cortados e, consequentemente, perderam a utilidade para a qual foram feitos.

O funcionário efetivo, que trabalhava há 34 anos na Cosanpa, foi levado para a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, no bairro do Marco, em Belém, e irá responder por peculato. Um procedimento administrativo também será aberto para definir as medidas cabíveis.

