Funcionário da Vale é demitido após Ostenta com pedra de ouro de 100 kilos

Funcionário encontra pedra de 100 kg de ouro em área da vale em canaã é demitido na hora, a mineradora busca a pedra com apoio de um helicóptero e funcionários são obrigados a não comentar o ocorrido! ELE E SEUS COLEGAS FORAM DEMITIDOS POR DIVULGAREM AS FOTOS. O QUE É PROIBIDO PELA VALE.

You May Also Like