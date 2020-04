Funcionário da Vale morre em Parauapebas com suspeita de Coronavírus

A Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, confirmou na última sexta-feira (10), em seu perfil em uma rede social, a morte de um paciente com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no município. A vítima, um homem de 42 anos, seria funcionário da Vale, que, por meio de nota, confirmou o falecimento de um de seus empregados, ocorrido no mesmo dia naquele município.

A empresa, entretanto, não confirma a causa da morte, considerando apenas suspeita de Covid-19, e disse que aguarda os laudos com os resultados dos exames. No documento, a companhia disse ainda que está prestando todo apoio à família e vem seguindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades médicas e agências de saúde de cada um dos países em que opera.

De acordo com a prefeitura, a vítima era casada, não tinha histórico de viagens e sem comorbidades pré-existentes. O paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de março, em 4 de abril foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular de Parauapebas e faleceu nessa sexta.

Ainda segundo a gestão municipal, a esposa e filho da vítima realizaram testes para Covid-19 e os resultados deram negativo. Onze pessoas que tiveram contato direto com o paciente no trabalho estão sendo monitorados. Com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...