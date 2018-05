Funcionário de companhia aérea morre atropelado em aeroporto

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Acidente mortal aconteceu em Lisboa nesta segunda-feira. Um funcionário da companhia aérea irlandesa Ryanair morreu, na tarde desta segunda-feira (21), depois de ter sido atropelado por um colega na zona de manobras do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

