Funcionário de juiz federal é preso por venda ilegal de arma de fogo em Tucuruí

Funcionário disse que criminosos tinham atirado no carro, mas polícia descobriu que disparo tinha sido de dentro pra fora do veículo. — Foto: Polícia Civil do Pará

Ele usava o carro do juiz para fazer negócios ilegais. Um homem apontado como comprador de armas também foi preso.

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quinta-feira (5) dois homens suspeitos de usarem o carro de um juiz federal para negociar a venda ilegal de uma arma de fogo. O caso aconteceu em Tucuruí, no sudeste do Pará.

As investigações começaram quando um dos suspeitos, que trabalhava para o juiz, registrou um falso boletim de ocorrência afirmando que teria sido alvo de uma tentativa de assassinato. Ele disse que o carro do juiz onde ele estava teria sido atingido por um tiro no meio da rua.

Mas, os investigadores concluíram que o disparo ocorreu de dentro para fora do veículo, o que descarta a hipótese de tentativa de assalto ou de assassinato.

Suspeitos foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Tucuruí. — Foto: Polícia Civil do Pará

Segundo a polícia, ele mostrava uma arma de fogo a um possível comprador, quando acidentalmente o revólver calibre 38 disparou.

O vendedor e o comprador foram presos e estão sendo indiciados por porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo a polícia, o juiz não sabia que o funcionário usava o carro para negócios ilegais.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...