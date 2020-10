Funcionário de lava jato pega carro de cliente e colide na traseira de caçamba

(Foto:Rafaela Santos) – Um carro colidiu na traseira de uma caçamba que presta serviços para prefeitura de Novo Progresso na manhã desta quinta-feira(22), na avenida Jamanxim centro da cidade.

O carro estaria sendo guiado pelo funcionário de um lava jato.

De acordo com as primeiras informações, o dono do veículo, uma camioneta Hilux, carroceria de madeira, de cor prata, estava sendo conduzida para lavar em um lava jato. Um funcionário, de nome ainda não identificado, conduzia o veículo em alta velocidade, no quebra mola entrou na traseira de um caminhão caçamba.

O veículo ficou com a parte frontal destruída. O motorista teve escoriações pelo corpo foi atendido no hospital municipal e passa bem.

