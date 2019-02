Funcionário de mineradora morre em acidente na região do Palito, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acidente em uma mina, explorada pela empresa Serabi Mineração na região do Palito, próximo ao Jardim do Ouro, deixou uma vítima fatal ao meio dia desta segunda-feira (11) em Itaituba. A informação foi confirmada pela família da vítima, o itaitubense, Josimar Souza, de 41 anos.

You May Also Like