Funcionário de Prefeito de Igarapé-Miri vence contratos que somam quase R$ 3 milhões

Após a denúncia de que o atual prefeito de Igarapé-Miri, Antoniel Miranda Santos (PEN), realizou contratos que somam mais de R$ 400 mil entre uma empresa que pertence a ele com a própria Prefeitura, outra polêmica de corrupção abala a gestão de Antoniel: um funcionário do prefeito seria o dono de uma empresa que venceu duas licitações, que somam R$ 2,8 milhões.

A polêmica envolve a empresa Manancial Serviços e Comércio de Gêneros Alimentícios, de propriedade de Odivaldo dos Santos Ferreira, criada no dia 21 de setembro de 2017, dois meses antes de Antoniel assumir a Prefeitura de Igarapé-Miri.

A empresa, com capital social de apenas R$ 150 mil, segundo dados da Receita Federal, e que funciona em galpão pequeno, de acordo com moradores de Igarapé-Miri, venceu duas importantes licitações realizadas em 2018. Um dos pregões é um contrato de mais de R$ 2 milhões.

O pregão 022/2018 foi para contratação de empresa para fornecer gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza às Secretarias de Administração, Educação, Meio Ambiente e Obras e Departamentos. O total do contrato é de R$ 547 mil.

Já o pregão 020/2018 tem um valor quase quatro vezes maior que o primeiro. Ele é para contratação empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza para implementação, desenvolvimento e execução dos serviços desempenhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O valor total é de R$ 2,2 milhões.

Somados os dois contratos, a empresa Manancial Serviços e Comércio receberá um montante de R$ 2 milhões e 834 mil.

Em uma imagem repassada pelos denunciantes, é possível ver a sede da empresa vencedora: um galpão em que está escrito “Distribuidora de Água Mineral”. O número do estabelecimento é o que consta no site da Receita Federal.

Imagens mostram ‘empresário’ como funcionário de prefeito

Fotos repassadas por denunciantes deixam o esquema ainda mais escancarado: as imagens mostram Odivaldo dos Santos, o “dono” da Manancial, com uma camisa da empresa A. V da Costa, de nome fantasia A&B Alimentos, que pertence ao prefeito Antoniel Miranda.

Nas fotos, Odivaldo usa o uniforme de A&B e posa ao lado de outros funcionários, explicitando que o proprietário da Manancial é na verdade um membro da equipe comandada por Antoniel.

Empresa de prefeito realizou contratos sem licitação com a gestão municipal

Como se não bastasse as denúncias que podem revelar um esquema de corrupção milionário entre a Prefeitura e a empresa Manancial, outra recente polêmica de licitação envolveu o nome de Antoniel Miranda.

O gestor é suspeito de realizar contratos que somam mais de R$ 400 mil entre uma empresa que pertence a ele com a Prefeitura de Igarapé-Miri. A denúncia foi feita pelo blog “O Sentinela” e expõe os contratos feitos, com dispensa de licitação, entre a empresa A. V da Costa, de nome fantasia A&B Alimentos, com a Prefeitura de Igarapé-Miri para “aquisição de gêneros alimentícios”.

De acordo com o blog, é de conhecimento público que a empresa A.V da Costa é de propriedade do atual prefeito Antoniel Miranda Santos e de seu sócio Arcelino Viana da Costa.

A empresa A & B Alimentos fica no térreo da casa do prefeito Antoniel Miranda. São quatro contratos realizados no ano de 2017: o número 006/2017, com valor de R$ 300.682,00; o número 007/2017, no valor de R$ 14.082,00; o número 008/2017, de valor R$ 23.865; e o de número 009/2017, no valor de R$ 71.541.

O montante dos quatro contratos ultrapassa o valor de R$ 408 mil.

Segundo o blog, as denúncias de irregularidades estão sendo encaminhadas até os órgãos competentes como Ministério Público Estadual, podendo os envolvidos serem enquadrados nos crimes de fraude em licitação e improbidade administrativa, por exemplo. As denúncias contra a administração de Antoniel Miranda, no entanto, vão além das supostas fraudes nas licitações.

