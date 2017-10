Funcionário é acusado de assassinar advogada a facadas e golpes de enxada no Pará

O acusado de assassinar com facadas e golpes de enxada a advogada Dilamar Martins da Silva, em São Félix do Xingu, no último dia 20, foi denunciado pelo Ministério Público. Kenny Muller Barbosa Neves responderá pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, a partir de denúncia do promotor de Justiça Gerson Alberto de França.

A vítima era dona de uma fazenda em Olhos D’Água, zona rural da cidade. Kenny trabalhava na propriedade com mais outros três funcionários, Paulo Ribeiro Alves, Edvaldo Martins da Silva e Eudes Viana de Sousa.

No dia do crime, os outros funcionários haviam saído para tarefas na mata, enquanto Dilamar e Kenny ficaram sozinhos na fazenda.

O promotor de Justiça Gerson França detalhou na denúncia o fato da acusada ter matado a advogada, ateado fogo no corpo e ocultado o cadáver, além de ter mentindo aos funcionários da fazenda, alegando que a dona do imóvel tinha ido até a cidade.

O motivo para o crime, a partir de depoimentos colhidos pela Polícia, seria falta de pagamento das diárias e tentativa de envenenamento por parte de Dilamar, mas nenhuma das informações foi comprovada.

“Considerando os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária, está configurada a materialidade e indícios suficientes de autoria do denunciado, Kenny Muller, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, pelo emprego de fogo e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso com o crime de ocultação de cadáver”, frisou o promotor de Justiça.

O Ministério Público em São Félix do Xingu se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, enquanto aguarda o julgamento do processo.

