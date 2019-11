Funcionário é agredido por morador ao fazer corte de água em Sinop (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A empresa detentora do serviço divulgou uma nota repudiante a atitude do morador e se posicionando contrária a qualquer atitude que ofenda a dignidade humana. A concessionária informou ainda que está prestando apoio psicológico e jurídico ao colaborador.

O fato ocorreu no Bairro Maria Vindilina. Ao perceber a presença do funcionário, o morador passou a agredi-lo com chutes e pontapés. O agressor ainda ameaçou a vítima de morte e disse que pegaria a arma dentro da casa.

Trabalhador foi socorrido e encaminhado para o hospital com cortes na boca e ferimentos no joelho. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas o agressor não foi localizado.

