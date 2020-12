Funcionário morre em acidente de trabalho na mina Salobo em Marabá, no Pará

Salobo é o segundo projeto de cobre desenvolvido pela Vale no Brasil. A mina está localizada em Marabá, no Pará, e entrou em operação em novembro de 2012. — Foto: Vale

Acidente aconteceu no domingo, 13. Vítima tinha 23 anos e fazia serviço de manutenção na mina.Um homem morreu no domingo (13) durante um serviço de manutenção na mina Salobo, da Vale, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi Claudio Sales Maia Junior, de 23 anos. O funcionário chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

A Komatsu, empresa terceirizada onde Cláudio trabalhava, disse em nota que lamenta profundamente a morte do funcionário, presta solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho e está empreendendo esforços para elucidar as causas do acidente.

A vale também lamentou a morte de Claudio. Em nota, a mineradora informou que está acompanhando o caso para apurar as causas do incidente.

