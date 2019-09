Funcionários da liderança do PT no Congresso levam bolada da Mega-Sena e rendem memes

Bolão com 49 cotas leva o prêmio milionário (Foto:Divulgação Caixa Econômica)

Não faltaram piadas sobre o tema, como a desistência do projeto de taxar as grandes fortunas

Funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados estão por trás do bolão de Brasília que levou o prêmio de R$ 120 milhões do concurso 2.189 da Mega-Sena, sorteado nessa quarta-feira (18). Cada participante recebe R$ 2,4 milhões.

Segundo a Caixa, a aposta ganhadora é um bolão com 49 cotas. Claro que a notícia rendeu memes e houve quem brincasse que agora o PT vai desistir do projeto de taxação de grandes fortunas, que é uma bandeira do partido. Parlamentares não participaram do bolão.

