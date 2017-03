Funcionários da saúde ameaçam greve em Novo Progresso

Os trabalhadores da área da saúde atuam em Novo Progresso ameaçam entrar em greve a partir de quarta-feira (08).

De acordo com eles, a Prefeitura ainda não repassou os salários integrais. O problema estaria ocorrendo há dois meses.

O Sindsaúde, sindicato que representa os trabalhadores protocolou o aviso de greve na administração municipal.

A presidente do sindicato, Maria Ivanei da Silveira, afirma que todos os meses comunicou os setores competentes sobre o problema dos atrasos.

De acordo com ela, em assembleia na segunda-feira (3) os funcionários decidiram que podem parar se não forem atendidos.

A greve só não acontece caso a Secretaria Municipal de Saúde regularize os pagamentos.

OUTRO LADO

A Prefeitura de Novo Progresso disse sabe da responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos e a dificuldade nos últimos dos meses deu-se devido a queda de arrecadação, ao passo que os gastos com os funcionários continuam no mesmo patamar. Mas que está sendo providenciado a regularização do pagamento.

