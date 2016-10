Funcionários de construtora estão impedidos de sair de aldeia no Pará

Funcionários de uma empresa responsável pela construção de um posto de saúde dentro da aldeia Teles Pires, no sudoeste do Pará, estão impedidos de sair da aldeia dos índios Munduruku, desde a última segunda-feira (17). A terra indígena fica na divisa dos estados do Pará com o Mato Grosso.

O engenheiro e os funcionários da construtora foram impedidos de deixar o local. Os indígenas cobram explicações sobre a conclusão da obra, que tem previsão de entrega em dezembro. De acordo com os manifestantes, o cronograma da obra estaria muito atrasado. Além disso, eles reclamam de questões trabalhistas, já que parte da mão de obra é de indíos contratados temporariamente.

As lideranças indígenas afirmaramque os funcionários só serão liberados depois que um representante da empresa for a aldeia negociar. A empresa, dona do contrato, não quis comentar o assunto.

Por G1 PA

