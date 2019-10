Funcionários de frigorífico são flagrados com carne escondida dentro das calças

Por G1 MT 19/10/2019 12h45 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Funcionários presos por suspeita de furto em frigorífico de MT — Foto: Polícia Militar – MT Durante revista foi constatado que cada um escondia 1 kg de picanha na roupa. Dois funcionários de um frigorífico de Pontes e Lacerda, 483 km de Cuiabá, foram presos após serem flagrantes tentando furtar carne do local. De acordo com a Polícia Militar, eles tentaram esconder peças de picanha dentro das calças.

