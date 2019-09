Funcionários dos Correios do Pará decretam greve Funcionários dos Correios do Pará decretam greve (Foto:Reprodução/Ascom)

Categoria aderiu ao movimento nacional de paralisação dos servidores. Segundo os trabalhadores do Pará, 80% dos servidores aderiram à greve no estado.

Os servidores dos Correios do Pará decretaram greve por tempo indeterminado após assembleia geral realizada em Belém na terça-feira (10).

De acordo com a categoria, 80% dos servidores aderiram à greve. Além da região metropolitana, cerca de 25 municípios aderiram à paralisação. Funcionários dos Correios de outros estados também entraram em greve.

A categoria quer impedir a redução dos salários e de benefícios, e é contra a transferência da estatal para a iniciativa privada –no mês passado, a empresa foi incluída no programa de privatizações do governo Bolsonaro.

O reajuste salarial com reposição da inflação do período é um dos principais pontos reivindicados pela categoria. No entanto, os trabalhadores querem também a reconsideração quanto a retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios.

Por:Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...