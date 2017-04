Funcionários dos Correios entram em greve em cidades do interior do Pará

Agências de Redenção, Paragominas e Castanhal suspenderam atividades nesta quinta (27). Assessoria dos Correios diz que irá adotar medidas necessárias para garantir prestação de serviços.

Funcionários dos Correios que atuam nas cidades de Paragominas, Redenção e Castanhal, no Pará, decidiram aderir à greve nacional da categoria e paralisaram as atividades por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (27).

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), a greve é contra a privatização, demissões e retiradas de direitos, além do fechamento de mais de 200 agências no país. De acordo com a federação, dos 36 sindicatos filiados à entidade, 33 aderiram.

Em nota, a assessoria dos Correios no Pará informou que irá adotar todas as medidas necessárias para garantir a continuidade de todos os serviços e que as agências localizadas na região metropolitana de Belém funcionam normalmente nesta quinta-feira (27).

Em Paragominas, no sudeste do Pará, carteiros e atendentes comerciais decidiram cruzar os braços para reivindicar melhores condições de trabalho e a manutenção do plano de saúde. Segundo a direção da agência do município, cerca de 80% dos funcionários aderiram à greve, mas o atendimento ao público na agência do município continua normalizado.

Os funcionários dos Correios de Castanhal, no nordeste do Pará, contam que há apenas 30 carteiros para atender cerca de 150 mil habitantes. Segundo os grevistas, uma demanda muito grande para uma pequena quantidade de servidores, o que estaria gerando atraso na entrega das correspondências e gerando prejuízos para os usuários dos serviços dos Correios. Os grevistas afirmam que além de não contratar mais carteiros, a empresa criou um sistema chamado DDA (Distribuição a Domicílio Alternada), em que os carteiros entregam correspondências e produtos nos endereços a cada 2 dias, e não diariamente, como era feito antes.

