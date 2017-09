Fundação Cultural do Pará encerra inscrições para cursos e oficinas nesta segunda-feira

As oficinas são gratuitas para os alunos da rede pública de ensino e para os demais é cobrada uma taxa única de R$ 20,00.

As inscrições para os cursos e oficinas do Curro Velho e na Casa da Linguagem encerram nesta segunda-feira (18), em Belém. São mais de 100 opções de cursos de arte e ofício, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP). As oficinas são gratuitas para os alunos da rede pública de ensino e para os demais é cobrada uma taxa única de R$ 20,00.

Nesta segunda, também começa a realização das oficinas, e as aulas serão realizadas diariamente de segunda a sexta-feira, com turmas no horário da manhã e tarde. Aqueles que tiverem 70% de presença nas aulas receberão o certificado de conclusão.

Entre os cursos ofertados estão: pintura em tela para crianças, serigrafia, desenho básico, percussão, violão, teatro, jogos de encenação, laboratório de artes cênicas, danças urbanas e informática básica.

Serviço

As oficinas da Casa da Linguagem estão abertas a toda comunidade e são voltadas para as crianças, jovens e adultos, sem limite de idade. As oficinas serão realizadas de 18 de setembro a 6 de outubro. Confira a lista completa de oficinas no site da Fundação Cultural do Pará

