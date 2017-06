Fundação Cultural do Pará publica concurso para premiar trabalhos literários em língua portuguesa

Publicação saiu no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 28. Inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 3.

A Fundação Cultura do Pará (FCP) publicou nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, o Edital Prêmios Literários 2017. O concurso vai premiar trabalhos literários nas categorias: romance, dramaturgia, conto, crônica, ensaio, poesia, literatura infanto-juvenil e memorialística.

O prêmio faz parte do Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura, mantido pela FCP. O objetivo dos Prêmios Literários é incentivar, valorizar e dar visibilidade às atividades literárias desenvolvidas nas diferentes regiões do território brasileiro, em especial no Pará.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (3) e vão até o dia 16 de agosto. Quem quiser se inscrever deve ir à Casa das Artes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Podem participar candidatos com idade a partir de 18 anos, que não tenham sido selecionados em outra edição anterior do edital. Cada pessoa pode inscrever somente uma obra para a seleção. Se houver mais de uma inscrição do mesmo candidato, todas serão anuladas.

Se o mesmo trabalho for inscrito por candidatos diferentes, ambos serão inabilitados. Também serão desclassificadas as inscrições de obras não inéditas, e as que tenham recebido qualquer outro tipo de patrocínio de instituições públicas ou privadas.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fundação Cultural, composto por duas partes: dados do candidato e dados da obra. Mais Informações pelo telefone (91) 3323-0350.

