Fundação Cultural do Pará realiza oficinas para reciclagem de livros

Aulas iniciam no dia 4 de junho e inscrições vão até o próximo dia 29.

Estão abertas as inscrições para três oficinas da Fundação Cultural do Pará (FCP). São elas: restauro de acervos bibliográficos; higienização de livros; e restauro de jornais antigos. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês.

O início das aulas está previsto para o dia 4 de junho. As aulas serão realizadas na sala de restauro, no terceiro andar do Centur, das 13h às 17h. Este será o último módulo do primeiro semestre.

A coordenadora de processos técnicos da FCP, a bibliotecária Suzana Tota, diz que os alunos vão aprender como manter o estado de um livro por meio da restauração, e a como conservá-los para que retornem para a biblioteca.

Suzana Tota também informou sobre os números de obras restauradas pelas aulas da oficina. “Foram 400 livros restaurados e 640 obras raras higienizadas”. Para o segundo semestre, o período de inscrição começa em julho, no site oficial da FCP.

Serviço:

– Oficina de restauro de acervos bibliográficos

Data: de 04 a 29/06

Horário: das 13h às 17h

– Oficina de higienização de livros (1ª Quizena)

Data: de 04 a 15/06

Turmas nos horários: 8h às 12h e de 13h às 17h

– Oficina de higienização de livros (2º Quizena)

Data: de 18 a 29/06

Horário: das 8h às 12h e de 13h às 17h

– Oficina de restauro de jornais

Data: de 04 a 29/06

Horário: das 13h às 17h

Local: Terceiro andar do Centur

Fonte: Portal ORM com informações da Agência Pará

