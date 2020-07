Fundação ParáPaz lança cartilha educativa para abordar abuso sexual contra crianças e adolescentes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Quando elas passam a ter mais informação, conseguem identificar mais cedo e revelam com mais frequência para suas famílias. Entre 10 e 11 anos, as crianças começam a perceber a diferença de toques, mas, até os 8 anos, a criança não identifica que está sofrendo este tipo de violência”, ressaltou Ana Júlia.

A produção da cartilha contou com a participação da psicóloga Ana Júlia Góes Moreira, que atende diariamente vítimas de abuso sexual no polo ParáPaz Santa Casa, em Belém. A profissional defende que a educação é um meio de prevenção à violência e oferecer essa informação por meio de atividades interativas vai ajudar tanto as vítimas e seus familiares a identificar um suposto abuso.

