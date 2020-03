Fundo Esperança libera mais R$ 100 milhões de crédito para micro e pequenos empresários do Pará

O Fundo Esperança oferta créditos de até R$ 15 mil a empresários — Foto: Globo Repórter

A medida foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial do Estado e já está em vigor. O programa de crédito foi criado para minimizar o impacto econômico provocado pelo novo coronavírus.

O Fundo Esperança oferta créditos de até R$ 15 mil a empresários, com juros de 0,2%, carência de 90 dias e 36 meses de prazo para pagamento, com intuito de aquecer o setor econômico paraense no período de menor fluxo do comércio devido ao isolamento social preventivo no combate ao Covid-19. O governo do Estado destinou R$ 100 milhões para essa linha de crédito.

Ao todo o programa dispõe de R$ 200 milhões para crédito. O fundo é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que já havia liberado metade da verba na última terça-feira (24).

Folha salarial

Adler Silveira, titular da Sedeme, informou que outras modalidades de crédito estarão disponíveis em breve, como é o caso do empréstimo de R$ 50 mil aos micro e pequenos empreendedores para o pagamento da folha salarial.

“Teremos outra linha de crédito direcionada para folha de pagamento, com o valor de até R$ 50 mil, com taxa de 1%, 60 dias de carência e 36 meses pra amortizar o empréstimo. O objetivo é a manutenção dos empregos dos paraenses”, revelou.

Passo a Passo para acessar o crédito:

– O empreendedor deve acessar o site do Fundo Esperança e olhar o passo a passo, abrir o formulário e informar seus dados e da sua empresa.

– Após isso, ele vai ficar em uma espécie “fila” de agendamento de contato. Em algum momento, um consultor do Sebrae vai ligar para o empresário para conhecer melhor a empresa e criar um plano de ação.

– Ele é, então, transferido para o Banpará, que vai agendar um dia, local e horário para quê o empreendedor vá em uma das agências retirar seu cartão.

Banco do Brasil libera créditos

Desde a última segunda-feira (23), o Banco do Brasil tem liberado operações de crédito para garantir a liquidez financeira das micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Os clientes poderão prorrogar as próximas duas parcelas a vencer, que serão migradas para o final do cronograma de pagamento de suas dívidas. Além disso, a incidência dos juros será diluída ao longo desse período de pagamentos. As linhas contempladas utilizam recursos próprios da instituição, e são: BB Giro Digital; BB Giro Empresa; BB Giro Rápido; BB Giro Cartões; BB Giro Corporate; e BB Financiamento.

Segundo o banco, o objetivo da ação é garantir que as micro e pequenas empresas não precisem dispor de seus caixas para pagar empréstimos neste momento, liberando recursos para garantir o pagamento de funcionários e fornecedores.

O pequeno empresário que quiser aproveitar a oportunidade pode fazer a contratação diretamente no Gerenciador Financeiro, pelo site do banco. Também é possível realizar na agência, mas o BB orienta que o empreendedor utilize o canal remoto, para evitar aglomerações.

A instituição ainda informou que está com todas as suas linhas de crédito de capital de giro à disposição dos clientes, para dar liquidez aos pequenos negócios.

Por G1 PA — Belém

27/03/2020 10h39

