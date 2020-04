Fundo Esperança paga R$ 59 milhões para micro, pequeno e médios negócios paraenses

(Foto:Bruno Cecim / Agência Pará) – Cerca de 25 mil pessoas físicas e jurídicas já foram beneficiadas pelo programa

Cerca de R$ 59 milhões já foram disponibilizados para os micro, pequenos e médios negócios paraenses, por meio do programa Fundo Esperança, iniciativa do governo estadual, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco do Estado do Pará (Banpará).

Os recursos que já foram liberados foram destinados a 25 mil pessoas físicas e jurídicas. Desse total, R$ 22 milhões, creditados a 9 mil empreendedores, já foram sacados. Ou seja, R$ 27 milhões já estão disponíveis e só precisam ser sacados.

O programa foi criado para reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus no Estado, destinando em torno de R$ 200 milhões para os negócios do Pará, com crédito de até R$ 15 mil por pessoa, com juros de 0,2% ao mês e pagamento em até 36 meses. Conforme explicou o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adler Silveira, o fundo foi criado com recursos do próprio governo, para alavancar a economia no momento de crise.

Ele disse que foram recebidas 130 mil inscrições para os créditos, dos quais 100 mil usuários foram aprovados. A metade, segundo ele, era composta por pessoas físicas, que se inscreveram por meio do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e são os trabalhadores informais e da economia criativa; e a outra metade por pessoas jurídicas, inscritas com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que são os microempreendedores individuais (MEI), as empresas de pequeno porte (EPP) e as microempresas.

Uma das pessoas que tiveram acesso ao benefício foi a comerciante Maria Silvani Souza, de 49 anos, dona de um estabelecimento comercial onde vende alimentos e bebidas, entre outros produtos. Ela contou que ficou sabendo do Fundo Esperança pelos jornais e logo fez seu cadastro. No mesmo dia, o Sebrae entrou em contato com a empreendedora por ligação para fazer algumas perguntas a respeito do negócio e para concluir o cadastro. No dia seguinte, ela foi chamada para ir até o banco sacar o crédito de R$ 5 mil.

“Isso tudo aconteceu em menos de 24 horas, dei início dia 27 e no dia 28, que foi até meu aniversário, já tava sacando o valor. Foi bem rápido”, contou. A empreendedora já havia tentado fazer um empréstimo pela Caixa Econômica, mas não conseguiu. Silvani acredita que, com o Fundo Esperança, os pequenos empresários têm mais facilidades e mais apoio do governo, especialmente nos tempos de pandemia. Segundo a comerciante, o isolamento social afetou muito seu negócio, mas está conseguindo se reinventar. “O quê era para ser uma crise está sendo uma oportunidade de lucrar de outras formas. Usei o dinheiro para suprir meu estoque, que estava bem baixo, e continuar vendendo. Também utilizei uma parte para quitar contas que estavam atrasadas”, contou a empresária.

O secretário Adler Silveira disse que, nos últimos dias, a equipe deu mais velocidade aos atendimentos, cruzando dados e filtrando critérios por meio da inteligência artificial. Até esta segunda-feira (20), por exemplo, o programa já havia feito 43 mil ligações aos cadastrados. “Hoje, são feitas até cinco mil ligações por dia, antes estávamos demorando mais. Quem fez o cadastro logo no início tem o crédito liberado em até 48 horas. É um trabalho de parceria para atingir o maior número de pessoas no menor tempo possível, afinal, o objetivo do Fundo é ajudar pessoas que precisam trabalhar nas ruas e não podem”, comentou.

Segundo o titular da Sedeme, se o ritmo de aprovação dos créditos continuar rápido, em cerca de um mês todas as pessoas atendidas já terão recebido os valores solicitados. Ele ainda explicou que, se ao final desse prazo, ainda houver recurso disponível, novas inscrições poderão ser abertas.

O superintendente do Sebrae, Rubens Magno, ressaltou que, para o recurso ser utilizado, os cadastrados precisam atender à ligação do Fundo Esperança. “Aos finais de semana o número de ligações despenca porque as pessoas não nos atendem. E a ordem dessas ligações segue a ordem de chegada dos cadastros ao programa. Essas pessoas que não atendem estão tirando o dinheiro, tiram a vez de outras pessoas”, explicou Magno, acrescentando que, por telefone, não é pedido nenhum dado bancário do solicitante. As ligações são feitas todos os dias, das 8 às 20h, pelo telefone exclusivo (91) 3289-7550.

Para ter acesso ao crédito, os candidatos precisam preencher alguns critérios. No caso de pessoa física, é preciso apresentar a comprovação da atividade econômica; ter CPF ativo; ter entre 18 e 81 anos; não ser funcionário público; não ser aposentado; não ter feito o cadastro no Fundo Esperança como pessoa jurídica; e não ter registro no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundo (CCF).

Já para as pessoas jurídicas as exigências são: ter CNPJ ativo e com movimento; ser microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e cooperativa; não ter pendência com o Programa CredCidadão; não estar inadimplente com o Banpará; não ser aposentado; e também não ter registro no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF).

Por:Elisa Vaz

