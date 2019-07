Funerária entrega corpo errado e familiares descobrem no velório

(Foto:Reprodução)-“É uma falta de vergonha, falta de responsabilidade, falta de caráter, falta de respeito”, disse um familiar

Uma família do município descobriu que estava velando o corpo errado e ficou ainda mais angustiada no momento do luto. A funerária levou o caixão até a residência onde iria ocorrer o velório de uma mulher chamada Eva, mas quando os familiares abriram o caixão se depararam com o corpo de um homem. A mulher morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e houve a troca de cadáveres durante a retirada no necrotério.

“Isso não é coisa que acontece não. É uma falta de vergonha, falta de responsabilidade, falta de caráter, falta de respeito. Cadê o corpo da Eva. Só por que é pobre?”, diz uma familiar da falecida.

A UPA se manisfestou e disse que é responsabilidade da funerária realizar a retirada de corpos obedecendo critérios previamente estabelecidos e lamentou o ocorrido. A funerária também prestou esclarecimentos e disse que na UPA havia dois corpos para serem removidos e como não havia nenhum familiar para fazer o reconhecimento, houve a confusão.

“Quando a funerária vai retirar um corpo já vai com a declaração de óbito e o hospital realiza a entrega do corpo. Quando a família vai junto, a família faz o reconhecimento e o hospital entrega. Quando a família não vai, o hospital coloca a disposição e a gente faz o recolhimento”,explica o diretor comercial da Funerária Pax União, João Tadeu.

A funerária recolheu o corpo errado e depois entregou corretamente para que as duas famílias pudessem velar seus falecidos.

Por:Redação Integrada, com informações do Piauí Hoje

