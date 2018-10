Furacão afunda o Sport na Arena e sobe na classificação

O Atlético Paranaense chegou ao 11º jogo consecutivo de invencibilidade na Arena da Baixada ao bater o Sport Recife por 4 a 0, e seguir com sua reação no Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Furacão é oitavo colocado. Já o Leão segue na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 27 pontos.

O time da casa abriu o placar aos dois minutos da segunda etapa, com Thiago Heleno aproveitando cruzamento para testar e estufar a rede. Bergson ampliou em cobrança de pênalti, aos 10 minutos. Aos 38 minutos, com o meia Gabriel no gol adversário, Bergson ampliou. Rony marcou o quarto, aos 40 minutos.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo, sábado, no Estádio do Morumbi. Já o Sport Recife encara no mesmo dia o Vasco da Gama, na Ilha do Retiro.

O jogo – O Furacão começou a partida tentou pressionar. Aos três minutos, Jonathan chegou pela direita e Mateus cortou no momento exato para salvar. Aos quatro minutos, Renan Lodi chutou de fora da área e desta vez Ronaldo Alves fez o desvio para tirar o perigo. Até Lucho González queria deixar sua marca e, aos seis minutos, cobrou escanteio fechado para Magrão evitar o gol olímpico.

O Sport deu sua primeira subida aos 11 minutos, com Evandro recebendo com liberdade e cruzando. O árbitro, entretanto, parou o lance para marcar o impedimento. Na resposta, Nikão fez o levantamento para Bergson, que testou direto pela linha de fundo. Magrão operou um milagre, aos 15 minutos, parando chute de Cirino com o pé e na sequência, de Lucho, com a mão. Aos 17 minutos, Marlone aproveitou sobra de bola e chutou forte, pela linha de fundo, com perigo.

Depois do começo intenso do Atlético, o Leão conseguiu equilibrar as ações na Arena. Sem conseguir penetrar na defesa atleticana, Evandro arrematou de longe e isolou a bola, aos 29 minutos. Aos 34 minutos, Renan Lodi mandou um petardo, Adryelson cortou e quase matou Magrão na jogada.

Para a segunda etapa, o Sport voltou com Hernane no lugar de Mateus Gonçalves. Mas, logo aos dois minutos, Veiga levantou na medida para Thiago Heleno, que cabeceou com força para o fundo da rede para abrir a contagem. Bergson quase ampliou, aos cinco minutos, mas a testada foi pela linha de fundo. Aos 10 minutos, Raul Prata tocou na bola com o braço e o árbitro anotou o pênalti. Na cobrança, Bergson converteu no meio do gol.

Magrão trabalhou bem, aos 15 minutos, parando chute de Raphael Veiga, que fez bela jogada individual. Já no desespero, Michel Bastos chegou na lateral da área e nem cruzou, nem chutou, desperdiçando o ataque, aos 19 minutos. Pegando rebote, de voleio, Bergson quase fez um belo gol, mas errou o alvo e a chance de ampliar a vantagem.

Com muitas dores no braço, era atendido em campo, chorando, aos 32 minutos, mas o time pernambucano não tinha mais substituições. Com isso, o meia Gabriel foi para a meta. Raphael Veiga tentou testar a novidade, aos 37 minutos, mas o chute forte foi para fora. Aos 38 minutos, não teve jeito, e Bergson ampliou. Ficou fácil sem goleiro e Rony marcou o quarto, aos 40 minutos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Miguel Locatelli/CAP)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...