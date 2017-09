Furacão Irma chega ao Caribe com força máxima e ventos de 295 km/h

Chegada à Florida é prevista para o sábado

O furacão Irma, já considerado o mais potente a se formar no Oceano Atlântico, chegou às ilhas do Caribe com ventos de mais de 295 km/h. O fenômeno, que está em categoria 5, o nível máximo na escala de furacões, atinge as Antilhas Francesas neste momento e deve chegar ao estado norte-americano da Florida no próximo sábado.

Antigua e Barbuda, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, República Dominicana, Cuba e Porto Rico também estão em alerta máximo, adotando medidas de prevenção e evacuando turistas. Além dos fortes ventos, o furacão forma ondas gigantes e provoca chuvas torrenciais. Até o avião que leva o papa Francisco da Itália para Colômbia precisou desviar sua rota para evitar o Irma no Oceano Atlântico. O líder católico embarcou hoje de manhã para Bogotá.

O fenômeno se formou poucos dias após o furacão Harvey devastar o Texas, nos Estados Unidos. O Harvey, que tocou terra em categoria 4, era considerado o mais forte furacão dos últimos 12 anos, mas o Irma já roubou o título.

Fonte: Notícias ao Minuto.

