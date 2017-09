Furacão Irma é elevado a categoria cinco e se aproxima do Caribe

Moradores da Flórida aproveitaram o feriado do Dia do Trabalho na segunda-feira (4) para comprar água e outros suprimentos, deixando prateleiras vazias em algumas lojas.

“O furacão tem o potencial de sobrecarregar a FEMA [Agência Federal de Gestão de Emergências] e outros órgãos do governo, uma vez que ocorre logo após a passagem da tempestade Harvey”, afirmou Evan Myers, chefe de operações do site de previsões meteorológicas “AccuWeather”.

Aos residentes da costa leste dos Estados Unidos, recomendou-se monitorar de perto a passagem da tempestade, uma vez que ela pode mover-se para o norte na direção dos Estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul.

Segundo a trajetória projetada pelo centro americano, o olho de Irma pode passar na quinta e na sexta-feira ao norte da República Dominicana, Haiti e Cuba, e depois seguir diretamente sobre as Bahamas e o sul da Flórida no fim de semana.Autoridades alertaram que a tempestade pode causar chuvas que acumulariam 25 centímetros de água, além de deslizamentos de terras e enchentes. As ondas podem chegar a 7 metros.

As ilhas antilhanas de Antígua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, São Cristóvão e Nevis, entre outras, foram colocadas sob advertência de furacão pelo NHC. Porto Rico, as Ilhas Virgens e Guadalupe foram colocados sob vigilância.

O furacão Irma foi elevado à categoria 5, a máxima na escala, e se aproxima do Caribe, informou nesta terça-feira (5) o NHC (Centro Nacional de Furacões) dos Estados Unidos. Segundo o NHC, é provável que os efeitos da passagem da tempestade sejam sentidos na Flórida ao fim deste semana e durante o final de semana, apesar de afirmar ser muito cedo para saber com precisão a rota da tempestade.

