Furacão Maria pode devastar Porto Rico com ventos de 260 Km/h

O furacão também pode resultar em “uma perigosa tempestade e ondas grandes e destrutivas”, as quais elevariam os níveis do mar entre 1,2 e 1,8 metro. Um aviso de furacão foi emitido para Porto Rico, Vieques e Culebra.

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), divulgado meia-noite (21h, no horário de Brasília), o furacão Maria está se movendo a 15 km/h.

Menos de dez dias após o furacão Irma ter devastado diversas ilhas do Caribe, o furacão Maria ganhou força, nesta segunda-feira (5), e deve atingir a ilha de Dominica com ventos que podem chegar a 260 km/h. Ele foi elevado à categoria 5, a máxima na escala de intensidade Saffir-Simpson.

