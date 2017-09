Furacão Maria sobe para categoria 3 e segue a mesma rota do Irma

Fenômeno pode destruir ainda mais as ilhas devastadas na semana passada

O furacão Maria subiu para a categoria 3 nesta segunda-feira (18), com ventos de 193 km/h, e se aproxima das mesmas regiões que o Irma devastou na semana passada. De acordo com especialistas, o furacão pode ganhar força nos próximos dois dias, atingir o Porto Rico e ainda várias ilhas caribenhas.

Segundo a última atualização do Centro Nacional de Furacões (NHC), dos Estados Unidos, o fenômeno dobrou sua força nas últimas 24 horas e pode chegar até a categoria 4.

“O Maria continua a se fortalecer e é esperado que o furacão tenha uma maior intensidade quando afetar partes das Ilhas Leeward nos próximos dias, trazendo perigosos riscos de vento, tempestade e chuva forte”, disse a organização.

— É provável que o Maria tenha uma intensidade de categoria 3 ou 4 no quando ele se deslocar para o extremo norte do mar do Caribe.

Furacão Maria se aproxima das Antilhas e de Porto Rico

Em Porto Rico, o governador Ricardo Rosselló afirmou que as autoridades prepararam cerca de 450 abrigos com capacidade para quase 68 mil pessoas. Além disso, as escolas cancelaram todas as aulas de hoje e os funcionários públicos foram orientados a trabalharem apenas meio peíodo como medida de precaução.

Guadalupe, Dominica, São Cristóvão e Nevis e Monserrat também estão sob alerta de furacão, enquanto Martinica, Antígua, Barbuda, Saba e São Eustaquio, e Santa Lúcia estão sob aviso de tempestade tropical.

Muitas destas ilhas sofreram recentemente o impacto do furacão Irma, com casos dramáticos como o de Barbuda, devastada em mais do 90%, segundo as autoridades locais, que ainda não terminaram as tarefas de reconstrução.

