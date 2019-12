Furtos e Roubos em residências aumentam em Novo Progresso

Nos primeiros dias do mês de Dezembro desse ano os assaltos a residência vem aumentando em Novo Progresso.(Foto:Via WhatsApp)

A redação do Jornal Folha do Progresso recebeu quatro casos nesta semana. São mais de 10 neste mês que procuraram a redação para reclamar e chamar atenção a segurança publica na cidade.

Em muitos dos casos os ladrões agiram quando os moradores estavam fora de casa.

Eles não respeita, arrombam portas,janelas,pulam murro,etc.

Nesta quarta-feira o bairro Tom Alegria 3, uma residência teve porta arrombada e duas Televisão de 32 polegadas foi furtada com um celular J7. Neste caso não havia ninguém no local no momento do roubo. A policia orienta para as vitimas fazerem o Boletim de ocorrência.

Fim de ano aumenta risco de roubos e assaltos às residências e comércios

Estatísticas apontam para os meses de Dezembro e Janeiro como os de mais riscos de furtos e roubos a residências e comercio. Os meses trazem comemorações e festividades, mas também a preocupação com roubos e assaltos. Nesta época do ano o índice de assaltos têm aumentado em todo o Brasil, muitas pessoas circulam pelas ruas com mais dinheiro e os bandidos agem livremente e com violência, famílias viajam e acabam deixando a casa sem nenhuma segurança, sendo a maior consequência para o crescimento dos crimes contra patrimônios. Por isso, o período de fim de ano requer maior cuidado e atenção.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...