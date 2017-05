Futebol de Areia -Brasil faz 6 a 0 no Taiti e conquista o pentacampeonato mundial

A partida só voltou a esquentar no terceiro tempo, quando time verde e amarelo entrou com ritmo muito forte e definiu o triunfo. Catarino foi o primeiro a marcar na etapa, seguido pelos dois tentos de Daniel, que decretaram o placar.

A Seleção Brasileira foi dominante desde os primeiros instantes do duelo e não teve grandes problemas para sair com o triunfo. Mauricinho (duas vezes), Datinha, Catarino e Daniel (duas vezes) foram os autores dos gols.

Depois de seis anos fora da final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, o Brasil conquistou o pentacampeonato do torneio neste domingo. Vencedor nas edições de 2006, 2007, 2008 e 2009, o time verde e amarelo encarou a promissora seleção do Taiti na grande decisão de 2017, nas Bahamas, e venceu de maneira tranquila, por 6 a 0.

