Futebol -Seleção de Novo Progresso jogando em casa empata com Guarantã do Norte

A seleção de Novo Progresso no último domingo (26) enfrentou em casa o time da cidade de Guarantã do Norte (MT). O Jogo Ficou em 1x 1, o jovem Thiago Prazeres marcou para Novo Progresso.

O amistoso foi organizado pela LEMP (Liga Esportiva Municipal Progressense) e contou com apoio do Departamento de Esporte do Município de Novo Progresso. O Jogo aconteceu no Estádio Municipal às 17h00mn.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...