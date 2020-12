FUZILADO-Sargento da PM é assassinado com vários tiros no Pará

Sargento Pinheiro foi assassinado com vários tiros no sudeste do Pará. (Foto| Arquivo Pessoal)

O caso aconteceu na BR-230, entre as cidades de de Itupiranga e o Distrito de Cajazeiras, no sudeste paraense

O 3º sargento da Polícia Militar Josafá Pinheiro da Silva foi assassinado a tiros, na tarde deste sábado (19). O caso aconteceu na BR-230, entre as cidades de de Itupiranga e o Distrito de Cajazeiras, no sudeste paraense.

De acordo com informações do Portal Debate Carajás, “Sgt Pinheiro”, como era conhecido, esteve preso no Presídio Anastácio das Neves, em Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém, acusado de matar o Conselheiro Tutelar Rondinele Salomão Maracaípe e na tentativa de homicídio de Jorge Edilson Ferreira da Silva.

O militar estava solto, há alguns meses, aguardando um recurso contra sua condenação.

O portal detalhou, ainda, que o PM foi executado com vários tiros de escopeta, possivelmente calibre 12. Os disparos atingiram a cabeça, barriga e costas do policial.

Através de nota, a Polícia Militar do Pará lamentou a morte do PM Josafá Pinheiro da Silva, vítima de um homicídio e informou que o Corpo Militar de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial da PM está prestando apoio aos familiares do policial. Equipes do Comando Regional em Marabá realizam diligências na região para identificar e localizar os envolvidos no crime. A Polícia Civil investiga o caso.

sábado, 19/12/2020, 16:39

