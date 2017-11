Gabarito Enem 2017

Por Mundo Vestibular – (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) -O Enem 2017 já passou! Agora é hora de conferir quantas questões você acertou em cada um das quatro provas.

Confira a seguir os gabaritos extraoficiais dos dois dias, com as respostas separadas por cores.

Gabarito do segundo dia do Enem 2017:

PROVA ROSA

91 – E

92 – E

93 – A

94 – A

95 – E

96 – C

97 – D

98 – C

99 – C

100 – D

101 – A

102 – D

103 – A

104 – A

105 – D

106 – E

107 – C

108 – E

109 – C

110 – B

111 – C

112 – D

113 – A

114 – A

115 – E

116 – D

117 – E

118 – E

119 – E

120 – C

121 – B

122 – C

123 – E

124 – D

125 – D

126 – C

127 – B

128 – A

129 – B

130 – A

131 – A

132 – B

133 – C

134 – B

135 – B

136 – E

137 – B

138 – D

139 – B

140 – A

141 – D

142 – B

143 – E

144 – E

145 – C

146 – D

147 – C

148 – C

149 – E

150 – C

151 – A

152 – E

153 – B

154 – B

155 – D

156 – D

157 – E

158 – D

159 – D

160 – C

161 – C

162 – B

163 – B

164 – A

165 – C

166 – A

167 – D

168 – A

169 – E

170 – A

171 – C

172 – E

173 – A

174 – D

175 – A

176 – B

177 – D

178 – E

179 – C

180 – B

Dá para calcular a pontuação do Enem usando o gabarito?

Infelizmente, não. O Enem usa um sistema super complexo para determinar a pontuação de cada candidato, a chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI). O modelo leva em consideração variáveis que a gente não tem como adivinhar somente olhando o gabarito. Entre elas estão o nível de coerência das respostas (acertar todas as fáceis, algumas médias e menos difíceis, por exemplo) e o desempenho dos demais participantes (acertar uma questão que pouca gente acertou pode render uma pontuação mais alta). Além disso, a TRI consegue identificar “chutes”, dando uma pontuação menor à questão que foi acertada “por acaso”.

É por isso que, no Enem, duas pessoas que acertaram o mesmo número de questões podem ter pontuação diferente.

Quando sai o resultado do Enem 2017?

A estimativa do MEC é liberar o resultado do Enem no dia 19 de janeiro de 2018. Até lá, o jeito é já ir pensando em como você vai usar a sua nota do exame. Vamos recapitular as possibilidades?

