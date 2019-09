Gabaritos oficiais do Encceja já estão disponíveis

Este ano, participaram da edição 1.185.945 estudantes

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou ontem (3) os gabaritos oficiais da edição de 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A previsão é que em dezembro seja publicado o resultado final, incluindo a nota da redação.

As provas foram aplicadas no final do mês passado e bateu recorde de participantes, com 1.185.945 estudantes – um aumento de 45% em comparação com a edição de 2018. O exame foi aplicado em 613 municípios brasileiros e ainda trouxe uma novidade. O caderno de provas teve folha destacável para anotar as respostas.

Encceja Exterior

Para quem vai fazer o Encceja Exterior, é o caso dos brasileiros residentes em outros países, o Inep disponibilizou os locais de prova. Eles podem ser conhecidos por meio do cartão de confirmação de inscrição, que pode ser acessado pela página do candidato. O exame será aplicado em 18 cidades de 12 países.

