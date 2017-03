Gabriel Jesus mostra trabalho de recuperação na piscina: “Falta pouco”

Gabriel Jesus segue em recuperação de sua fratura no pé direito. O atacante do Manchester City postou um vídeo nesta terça-feira em que mostra trabalho de recuperação em uma piscina e uma mensagem de otimismo: “Falta pouco”.

Gabriel Jesus se lesionou na vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Bournemouth, no dia 13 de fevereiro. Em um lance isolado, ele acabou pisando errado no gramado e precisou ser substituído pelo técnico Pep Guardiola ainda no primeiro tempo. Um exame de ressonância magnética realizado no dia seguinte constatou que ele fraturou o quinto metatarso do pé direito. A previsão de recuperação é de dois meses.

Fonte: Globo Esporte.

