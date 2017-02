Gabriel Jesus viaja a Barcelona por sugestão de Guardiola

Gabriel Jesus se machucou logo no início da partida contra o Bournemouth, na segunda-feira, sendo substituído pelo argentino Agüero, autor de um dos gols da vitória do Manchester City por 2 a 1

O atacante Gabriel Jesus deverá viajar a Barcelona nesta quinta-feira (16) para ser atendido por um médico catalão conhecido de Guardiola, que fez a sugestão ao brasileiro. Se necessário, de acordo com o Globoesporte.com, o jogador poderá operar o dedinho do pé direito já na sexta-feira e permanecer em recuperação num período de dois a três meses.

