Gabriela Pugliesi exibe corpo sarado em viagem pela Indonésia

Depois de passar o revéillon em São Miguel do Gostoso, blogueira está curtindo dias de folga na Ásia com o namorado e amigos. Veja fotos!

O ano de 2017 mal começou e Gabriela Pugliesi já carimbou seu passaporte para um novo destino. Depois de curtir as festas de fim de ano em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, com sua trupe, a blogueira fitness desembarcou na Ásia. Mais precisamente em Bali, na Indonésia. E de lá tem compartilhado vários cliques mostrando o corpo sarado e em forma.

Nas fotos com cenários paradisíacos, Pugliesi aparece também ao lado do namoradão, Erasmo Viana, e do casal de amigos, a atriz Marcela Fetter com o namorado Rodrigo Lima. Em pouco mais de três dias em solo asiático, a blogueira está hospedada em um resort que chega a ter diária de R$ 1 mil.

Gabriela e Erasmo ficaram noivos em julho de 2016 e vão se casar no dia 22 de abril, em Trancoso, na Bahia – o casal é natural de Salvador. Os dois, inclusive, já começaram a esquentar os preparativos, com encontro e jantar com os padrinhos.

