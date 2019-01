Gaby Amarantos arranca elogios de fãs em fotos de biquíni

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

No último domingo (30), a bela também aproveitou para compartilhar um clique de biquíni, também neon, na praia de Ajuruteua, em Bragança, no nordeste paraense. “Vibrante neon pra 2019, VEM!”, escreveu na legenda.

A cantora Gaby Amarantos arrancou elogios dos seguidores, no início da noite desta quarta-feira (2), ao publicar uma foto com um maiô neon que ressalta o corpo curvilíneo da paraense. Na legenda, um emoticon de uma chama dá o recado: a paraense quer ousar.

You May Also Like