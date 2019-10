Gaby Amarantos sofre acidente em show e vai para o hospital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois, ela se desequilibra e cai de costas, batendo a cabeça em uma parte mais alta do palco, o que causou o ferimento. “De corpo quente não senti p* nenhuma”, escreveu a cantora. Ela continuou o show, apesar do machucado.

Gaby publicou toda a história em sua rede social. No vídeo que antecede a queda, a cantora aparece balançando a cabeça e os cabelos. “Tudo culpa da Ru Paul que me viciou nos bate cabelo”, confessou Gaby.

A cantora caiu em cima do palco e se feriu na cabeça(Foto:Reprodução) Na última sexta-feira (11), enquanto fazia um show em Belém, Gaby Amarantos se desequilibrou e caiu no palco. A cantora perdeu o equilíbrio bater cabelo ao som do brega. Na manhã deste sábado (12), ela precisou ir ao hospital tratar o ferimento na cabeça.

