GAECO descobre mais R$ 280 mil em cheques enterrados em Guarantã do Norte na operação contra agiotagem

GAECO descobre mais R$ 280 mil em cheques enterrados no Nortão (MT) em operação contra agiotagem

(Foto:Reprodução)- O Ministério Público do Estado acaba de informar que foram localizados e apreendidos, hoje, mais R$ 280 mil em cheques que estavam enterrados no fundo do quintal da residência em Guarantã do Norte. O imóvel pertence a Kaio Cesar Lopes Favato, apontando pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) como um dos líderes do esquema de agiotagem na região. A apreensão feita hoje é continuidade da operação Caporegime que foi feita também em Sinop e Marcelândia e Alta Floresta.

Leia Também:Gaeco apreende R$ 21 milhões com grupo suspeito de ‘agiotagem’ em MT

Policiais do GAECO cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela Sétima Vara Criminal de Cuiabá, entraram no imóvel e descobriram os cheques, de supostos devedores, enterrados.

Quando a operação foi deflagrada, na quarta-feira passada, o GAECO apreendeu com os investigados aproximadamente R$ 400 mil em ouro, quase R$ 21 milhões em cheques e notas promissórias e mais R$ 43 mil em dinheiro. Também foram recolhidas 161 munições e mais 10 armas. Os presos estão sendo ouvidos esta semana no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em Cuiabá.

O Ministério Público informa também que estão presos sendo investigados na operação Caporegime “João Claudinei Favato, Luis Lima de Souza, Edson Joaquim Luis da Silva, Luan Correia da Silva, Purcino Barroso Braga Neto, vulgo “Neto”, José Paulino Favato, Kaio Cesar Lopes Favato e Clodomar Massoti. Os alvos da investigação são suspeitos de integrarem organização criminosa que atua no ramo de agiotagem. Pesam contra eles, suspeitas de práticas de diversos crimes, como tentativa de homicídio, extorsões, entre outros”, informa a assessoria do MP.

Só Notícias Jornal Folha do Progresso troca de titulo

