Gaeco faz operação em dez estados para combater roubo de cargas, agiotagem e lavagem de dinheiro

Uma operação é realizada na manhã desta quinta-feira (29) em dez estados do país para combater uma quadrilha especializada em roubo, receptação de cargas, agiotagem e lavagem de dinheiro. Mandados de prisão são cumpridos em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Santa Catarina.

