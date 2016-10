Gaeco investiga fraude na prefeitura de Uruará

A quinta-feira, 27, amanheceu tumultuada no município de Uruará, na região oeste do Pará. Vários veículos do Gaeco, de Belém, amanheceram na porta da Prefeitura, residências de funcionários e em diversas empresas da cidade.

Segundo informações colhidas por nossa reportagem, o Gaeco investiga diversas denúncias, com desvios milionários na merenda escolar, onde envolve o pai do candidato a vice-prefeito Leandro Goiano, dono do Supermercado Goiás (Gaspar Comércio Ltda). A residência do prefeito Banha está sendo revistada, bem como a casa do marido da tesoureira da Prefeitura e que é cunhada do prefeito Banha. Também a equipe está na casa do ex-secretario Marcos Baida.

Informações colhidas por nossa reportagem são de que Leandro Goiano foi ex-Chefe de Gabinete do governo do prefeito Banha. Ele também foi candidato a vice-Prefeito na chapa encabeçada por Mário Lobo e que foram derrotados por Gilsinho Brandão.

A denúncia contra o governo do prefeito Banha se refere a desvio a convênios ilegais, desvio de dinheiro da Educação, Saúde, convênios e, principalmente a merenda escolar. O Supermercado Goiano cresceu 5 vezes mais o seu tamanho desde a gestão do Banha. A denúncia foi feita por Maris Magno, atual vice-prefeita de Uruará, que insatisfeita com os desmandos do prefeito Banha, mandou um dossiê de milhares de páginas para a Gaeco, contendo denúncias muito bem fundamentadas.

Vários documentos e equipamentos estão sendo apreendidos pela equipe, que deverão ser lavados para Belém para serem analisados. Dependendo dos resultados das investigações, o prefeito Banha poderá ser afastado do cargo e a vice-Prefeita deverá assumir a prefeitura de Uruará.

Leandro Goiano, filho do “suposto” desviador do dinnheiro da merenda escolar em Uruará, e o prefeito Everton Moreira Banha, são os principais alvos da Operação do Gaeco nesta manhã de quinta-feira.

